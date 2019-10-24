باكستان والهند توقعان اتفاق ممر كارتاربور الحدودي

وقعت باكستان والهند على اتفاق من شأنه فتح ممر يسمح لزوار الأماكن المقدسة من أفراد طائفة السيخ، بزيارة أحد أهم الأضرحة، على الرغم من التوترات بين البلدين بشأن إقليم كشمير.

وقد صمد المشروع - الذي وُصف بأنه ممر للسلام – أمام تدهور العلاقات بين الجارتين النوويتين، منذ أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص بالجزء الخاص بها من كشمير.

ويهدف الممر إلى السماح لزوار الاماكن المقدسة من الهند بزيارة "كارتاربور صاحب" في إقليم البنجاب بشرق باكستان.

وقال محمد فيصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس: "لقد قمنا اليوم بتوقيع اتفاق كارتاربور مع الهند."

ويسمح الاتفاق بأن يقوم ما يصل إلى 5000 شخص، بزيارة المكان على مدار الأسبوع. ويمكن للزوار البقاء من الفجر وحتى الغروب بعد دفع رسوم الخدمة.

ومن المقرر أن تصل المجموعة الأولى من الزوار من الهند في التاسع من نوفمبر المقبل، وهو اليوم الذي من المقرر أن يفتتح فيه رئيس الوزراء عمران خان الممر.