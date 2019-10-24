هيومن رايتس ووتش تنتقد «غلق الكنائس وقمع البروتستانت» في الجزائر

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن إغلاق ثلاث كنائس بروتستانتية مؤخرا واعتداء الشرطة على المصلين في إحدى الكنائس هما أحدث مثلين لقمع هذه الأقلية في الجزائر.

وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة إعادة فتح الكنائس فورا والالتزام علنا بحماية جميع الطوائف الدينية في الجزائر.

ونقلت المنظمة عن قس "كنيسة الإنجيل الكامل" ورئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر صلاح شلاح القول إن الشرطة داهمت كنيسة الإنجيل الكامل الواقعة في تيزي وزو، وهي أكبر كنيسة بروتستانتية في البلاد، وأغلقتها في 15 تشرين أول أكتوبر الجاري واعتدت على المصلين، بمن فيهم هو نفسه.

وأضافت أنه في اليوم التالي، أغلقت الشرطة كنيستين أخريين في محافظة تيزي وزو. وفي 17 أكتوبر، اعتقلت الشرطة عشرات من البروتستانت الذين كانوا يحتجون على الحملة أمام مبنى المحافظة، وأفرجت عنهم لاحقا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للسلطات الجزائرية منح الأقليات الدينية الحرية نفسها التي تمنحها للأغلبية المسلمة في ممارسة شعائرها الدينية. يجب السماح لجميع الكنائس التي أُغلقت تعسفا بإعادة فتح أبوابها".

وقالت الكنسية البروتستانتية في الجزائر إنه مع إغلاق الكنائس الثلاث، تكون السلطات قد أغلقت 12 كنيسة بروتستانتية منذ نوفمبر 2018، في الغالب على أساس أن الدولة لم تعطِ رخصا لاستخدام هذه الأماكن للعبادة.

وأضافت أن السلطات نادرا ما توافق على طلباتها، ما يعرض الكنائس البروتستانتية للإغلاق.

وينص الدستور الجزائري على الحرية الدينية على أن تكون "حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون".