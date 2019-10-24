السيسي: روسيا وإفريقيا ستستمران في التنسيق لتنفيذ توصيات القمة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنتائج القمة الإفريقية الروسية، مشيرًا إلى أنها تضع أساسًا لتطوير العلاقات بين الجانبين.

وقال «السيسي»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، مساء الخميس، إنه انطلاقًا من مسؤوليات الجانبين، سوف تستمر روسيا وإفريقيا في التنسيق؛ لمتابعة توصيات القمة، بما يحقق أمال وطموحات الشعوب.

وأضاف أن المسؤولية مازالت ملقاة على عاتق الجانبين؛ من أجل البناء والعمل معًا.

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، قمة روسية إفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من قادة القارة الأفارقة؛ لبحث سبل التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية.