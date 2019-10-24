إندونيسيا تخفض معدل الفائدة للشهر الرابع على التوالي

أعلن البنك المركزي الإندونيسي، اليوم الخميس، عن خفض معدل الفائدة للشهر الرابع على التوالي من أجل تعزيز الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي الإندونيسي خفض معدل إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساسية ليصل إلى 5% اليوم الخميس.

وقال محافظ البنك المركزي بيري وارجيو للصحفيين في جاكرتا: "القرار متوافق مع تقديرات للتضخم بشأن استمرار السيطرة عليه، كما أنه خطوة استباقية لتعزيز الاقتصاد المحلي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي".

ويأتي هذا القرار عقب أن عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة للنمو العالمي، كما خفض من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد الاندونيسي لهذا العام من 5.2% إلى 5%.

يشار إلى أن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا مازالت تلقى بظلالها على الاقتصاد الإندونيسي، الذي نما بأبطأ وتيرة له منذ عامين خلال الربع الثاني من العام الجاري.