رئيس وزراء باكستان يحث الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها حول كشمير

حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأمم المتحدة لإيفاء التزاماتها وتنفيذ قراراتها حول كشمير.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن خان، قوله إن الكشميريين لايزالون ينظرون إلى المجتمع الدولي، وينتظرون إيفاءه بوعوده لمنحهم فرصة لممارسة حقهم في تقرير المصير.

وقال عمران خان، في رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، إن قضية كشمير تعتبر أقدم القضايا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مطالباً بحل نزاع كشمير العالق منذ عقود.

كما جدد عمران خان التزام باكستان بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران (شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير").