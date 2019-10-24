سفير مصر بموسكو سابقا: القمة الروسية الإفريقية تساعد في إتمام عملية التنمية بدول القارة



قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير مصر الأسبق في روسيا، إن دخول روسيا إلى القارة الإفريقية يخلق خيارًا جديدًا في إتمام عملية التنمية وإدخال أطراف وشركاء أكبر للمساعدة في تحقيق العملية بالدول الإفريقية.

وأضاف في برنامج «اليوم» ، المذاع على فضائية« dmc » مساء الخميس، أن روسيا تدرك ترحيب القارة الإفريقية لها، خاصة وأنها لم تكن قوة مستعمرة سابقة في إفريقيا، موضحًا إلى أن سبب ترحيب الدولة الإفريقية للشراكة مع روسيا، هو الاتفاق الكبير بين مبادئ إستراتيجية السياسية الخارجية الروسية وتوجهات الدول الإفريقية

وتابع: الاتفاق يظهر في مبادئ عدم التدخل فى الشأن الداخلي، والمساواة في السيادة، وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية فى إطار المنظمات الدولية سوا كانت الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن عقد القمة الروسية الإفريقية يشير إلى إيقان الأولي، وبعد مرور ثلاث عقود، بأن إفريقيا قارة هامة ولابد من أن تكون شريكه لها خاصة بعد أن سبقها دول كثيرة.



