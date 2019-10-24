المحافظون يركزون على الخضر كشريك ائتلافي محتمل في النمسا



ذكر زباستيان كورتس الفائز بالانتخابات النمساوية اليوم الخميس، إنه سوف يكثف المحادثات بشأن تشكيل حكومة مع حزب الخضر، بعد الانتهاء من المحادثات الاستكشافية مع شركاء ائتلافيين آخرين محتملين.

ويحتاج كورتس إلى شريك سياسي جديد بعدما انهار ائتلافه مع حزب الحرية اليميني المتطرف في أيار/مايو. وتعرض حزب الحرية الذي واجه مزاعم بالفساد، لانتكاسة خطيرة في الانتخابات التي أجريت في 29 أيلول/سبتمبر ولوح بأنه سوف ينضم للمعارضة.

منذ الانتخابات البرلمانية ، يستطلع كورتس زعيم حزب الشعب خيارته مع الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب "نيوز" الليبرالي الجديد.

وقال للصحفيين اليوم الخميس في فيينا: "التركيز الآن على محادثات مع الخضر".

غير أنه حذر من أنه ليس مستعدا لبدء مفاوضات ائتلافية فعلية مع المدافعين عن البيئة.

وقال كورتس (33 عاما): "السؤال هو ما إذا كان من المنطقي والممكن الدخول في مفاوضات مع حزب لديه مثل هذه المواقف السياسية المختلفة".

وفي حين أن كورتس يدافع عن موقف صارم مناهض للهجرة وسياسات صديقة للأعمال التجارية، يدافع الخضر عن التعددية الثقافية وحماية المناخ.

وحذر كورتس من أنه قد يستغرق الأمر عدة شهور لتشكيل حكومة.

ورغم أن حزب الحرية يعتزم الانضمام لصفوف المعارضة، أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب "نيوز" انتهاء محادثاتهما الاستكشافية مع كورتس، ولم يستبعد أي من الأحزاب الثلاثة العودة إلى طاولة المفاوضات إذا ما سنحت الفرصة.



