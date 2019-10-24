انتعاش نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الشهر الجاري

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في فرنسا اكتسب زخما هذا الشهر في ظل انتعاش قطاع الخدمات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة "أي إتش إس ماركيت" التسويقية ارتفع إلى 52.6 نقطة في أكتوبر الجاري بعد أن سجل 50.8 في سبتمبر الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 51.0. ويشار إلى أن تسجيل أي قراءة أعلى من 50 نقطة يشير إلى انتعاش الاقتصاد.

وقد ارتفع اليورو أمام الدولار بعد صدور هذه البيانات بنسبة 0.22% .

وقالت ماركيت إن النمو الثابت في مؤشر مديري المشتريات يرجع إلى توسع أوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي.

وأشارت ماركيت إلى أن قطاع الخدمات عاد للنمو من جديد، كما ارتفع مؤشر التصنيع عقب أن انكمش في سبتمبر الماضي.