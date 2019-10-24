 ظريف: ترامب شريك في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ظريف: ترامب شريك في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

طهران - د ب أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:45 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:45 ص

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، "شريك في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) اليوم الخميس عن ظريف القول، إن "السياسة الامريكية الاحادية والمتطرفة وتجاهلها للقانون الدولي، كان لها تأثيرها السلبي على الشعب الفلسطيني".

وأوضح ظريف أثناء اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز في العاصمة الاذربيجانية باكو، أن "إدارة ترامب شريكة في جرائم الكيان الصهيوني في سلوكه التوسعي والعدائي والذي يسعى إلى إضعاف القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية في الشرق الاوسط".

وقال إن "اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من التشتت والضياع".

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