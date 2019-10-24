ستولتنبرج : ناتو لا يتوقع نشر قواته في شمال شرق سورية ، ولم يتلق دعوة بذلك

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم الخميس، أنه لا يتوقع أن يقوم الحلف بنشر قواته في شمال شرق سورية ، قائلاً إنه "لم يتلق دعوة" بذلك.

ومع ذلك، أشار ستولتنبرج إلى مصلحة "ناتو" المشروعة في المنطقة ، كعضو في التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ستولتنبرج:" من المهم للغاية التأكد من أن مقاتلي داعش الذين تم أسرهم لم يتم إطلاق سراحهم ، وبالتالي فإن مسؤولية التأكد من عدم حدوث ذلك ، وأنهم ما زالوا في الأسر، تقع على عاتق الموجودين على الأرض حاليا".

وأضاف ستولتنبرج ، معلقا على مقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بشأن إنشاء منطقة أمنية في سورية- إنه أمر إيجابي أن تعرض الدول الأعضاء بالحلف مقترحات بشأن إيجاد حل سياسي في شمالي سورية مضيفا :"بالطبع ، هناك الكثير من التحديات والعديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابة. "