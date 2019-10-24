تراجع طفيف لمبيعات المساكن الجديدة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، بنسبة طفيفة، بعد زيادة حادة للمبيعات خلال الشهر الماضي.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 6.2% إلى ما يعادل 706 آلاف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في أغسطس الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 713 ألف مسكن في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الأقل من المتوقع للمبيعات خلال سبتمبر الماضي نتيجة الانخفاض الملموس للمبيعات في الغرب بنسبة 3.8% وفي الشمال الشرقي بنسبة 2.8%، وتراجعت المبيعات في الجنوب الأمريكي بنسبة 0.2% في حين ارتفعت في الغرب الأوسط بنسبة 6.3%.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال سبتمبر الماضي كان 299 ألف دولار للمسكن، بانخفاض نسبته 7.9% عن الشهر السابق حيث كان 325 ألف دولار وبانخفاض نسبته 8.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 328 ألف دولار.

وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر الماضي إلى 321 ألف مسكن مقابل 323 ألف مسكن في الشهر السابق، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5ر5 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.