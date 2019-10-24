وزير الخارجية الإيراني: ترامب شريك في جرائم الكيان الصهيوني بحق فلسطين

قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "شريك في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) اليوم الخميس، عن ظريف القول،: إن "السياسة الأمريكية الأحادية والمتطرفة وتجاهلها للقانون الدولي، كان لها تأثيرها السلبي على الشعب الفلسطيني".

وأوضح ظريف أثناء اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو، أن "إدارة ترامب شريكة في جرائم الكيان الصهيوني في سلوكه التوسعي والعدائي والذي يسعى إلى إضعاف القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية في الشرق الأوسط".

وقال إن "اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من التشتت والضياع".