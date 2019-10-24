الجزائر تشارك في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة بأديس أبابا

شارك وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب، اليوم الخميس، في افتتاح الاجتماع الأول لوزراء التجارة الأفارقة لمنطقة التبادل الحر الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكر بيان لوزارة التجارة الجزائرية اليوم أن اللقاء جاء بعد سلسلة مفاوضات جرت بين عدد من الدول الإفريقية لتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين هذه الدول والاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

وأكد جلاب، أن انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية يؤكد عزمها على تحرير التجارة الإفريقية من كافة العراقيل الميدانية والعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين بلدان القارة.. وقال إن أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء اليوم التجسيد الفعلي لهذا الاتفاق التاريخي، موضحا أن الجزائر كانت سباقة في تنظيم مؤتمر كبير بحضور وزراء وخبراء وجامعيين وباحثين أفارقة وجزائريين كأكبر دليل على وفاء الجزائر بالتزاماتها.

وأشار إلى الانفتاح الاقتصادي للجزائر أمام الشركاء ورجال الأعمال الأجانب وعملها الدؤوب من أجل تحقيق اندماجها الأفريقي النابع من استراتيجية معدة على المدى المتوسط والبعيد من أجل اندماج كامل.

كما التقى الوزير على هامش الاجتماع وزراء التجارة لكل من تونس والجابون وموريتانيا ونيجيريا، ودعاهم للمشاركة في معرض الجزائر الدولي "الموقار" الذي ستحتضنه ولاية "تندوف" منتصف شهر نوفمبر المقبل.



