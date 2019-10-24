المبعوث الأممي لسوريا: لجنة الدستور وحدها لن تحل الأزمة السورية لكنها مفتاح وبداية عملية سياسية أوسع



قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، اليوم /الخميس/ إن لجنة الدستور السورية بحد ذاتها لن تحل الصراع ولكنها قد تكون "مفتاحا وبداية مهمة ورمزية للعملية السياسية إذا فهمت كجزء من عملية سياسية أوسع.

وأضاف بيدرسن -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- أنه سيلتقي غدا الجمعة أعضاء الوفود الممثلة لدول "المجموعة المصغرة" حول سوريا التي تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن.

وتوقع المبعوث الأممي أن يصل إلى جنيف مسؤولون من الدول الضامنة لمسار "أستانا" للتسوية السورية، وهي روسيا وإيران وتركيا، خلال أيام.

وأكد أن القوى الكبرى لن تشارك مباشرة في الجهد الدستوري الذي وصفه بأنه عملية خاصة بالسوريين ويقودها السوريون أنفسهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوفود الثلاثة الممثلة لكل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني تضم أكرادا لكن دون تمثيل لـ"قوات سوريا الديمقراطية" و"وحدات حماية الشعب" الكردية المستهدفة من قبل "نبع السلام" التركية.

ووصف إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأنه "حدث تاريخي ومسؤولية كبيرة حيث يجتمع 150 سوريا لبحث آلية دستورية جديدة من أجل بلادهم".



