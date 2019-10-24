وزارة التخطيط تختتم المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019



اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مساء اليوم الخميس، فعاليات النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019، الذي نظمته الوزارة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب.. تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، وتم إطلاق فعالياته الثلاثاء الماضي بمدينة الغردقة، واستمر لمدة ثلاثة أيام من 22-24 أكتوبر، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.

شارك في المؤتمر نحو 600 مشارك؛ منهم 450 مشاركًا من 117 دولة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وشهد المؤتمر انعقاد عدد 5 جلسات عامة، و21 جلسة فرعية على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مناقشة تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتم -خلال فعاليات المؤتمر- استعراض التجربة المصرية في بناء منظومة متابعة وتقييم الأداء، والأهداف الاستراتيجية لهذه المنظومة، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للعمل على وضع السياسات والبرامج التي تحد من ظاهرة عدم المساواة، والتقليل من معدلات الفقر، وكذلك برامج ومشروعات الدولة لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.

وتمثلت أهداف المؤتمر في تبادل الدروس والتجارب ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، إلى جانب تطوير المهارات الفنية وتعميق أساليب التقييم، خاصة في سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة SDGs (البشر، الكوكب، الرفاهية، السلام، المُشاركة)، بالإضافة إلى خلق جسور التواصل من أجل تطوير الشراكات الحالية وبداية شراكات جديدة لتعزيز نظم التقييم الوطنية.

جدير بالذكر أنه سبق إطلاق المؤتمر بعقد مجموعة من ورش العمل التدريبية على مدار يومي الأحد، والإثنين 20 ،21 أكتوبر بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 21 ورش تدريبية.

ويعقد مؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذى ينظمه مكتب التقييم المستقل؛ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى كل عامين، ويعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.



