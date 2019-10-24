وزير النقل ومحافظ الدقهلية يتفقدان أعمال كباري صهرجت وبشلا

الوزير: إلغاء تعاقد الشركة المنفذة لكوبري طنامل بسبب التقصير





استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اللواء كامل الوزير، وزير النقل، في زيارته للدقهلية وتفقدا سير الأعمال في كباري بشلا وطنامل.

وأكد شاروبيم على أن الزيارات المستمرة لوزير النقل كان لها الأثر الإيجابي في سرعة الانتهاء وجودة الأعمال، وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين المحافظة ووزارة النقل،وطلب من الشركة المنفذة إنشاء خط صرف لمياه الأمطار لمنع تجمعات المياه فوق الكباري.

وأضاف أن طريق المنصورة بنها شريان رئيسي للربط بين العاصمة والدقهلية وعدد من المحافظات، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتي للتغلب على مشكلات المرور خاصة في مناطق تقاطعات القرى مع الطريق.

من جانبه، قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم الانتهاء من العمل الجاري بالكباري منتصف شهر نوفمبر القادم، وجاري تطوير ورفع كفاءة وتقوية الطريق من بنها حتى المنصورة، وبعدها يتم افتتاح الطريق والكباري، مشددا على مسئولي الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالدقة والجودة في الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن هذه الكباري واجب الدولة تجاه مواطنيها وأن طريق المنصورة بنها محوري هام في قلب وسط الدلتا يربط بينهما بطول 70 كيلو متر، ووجه بإلغاء تعاقد الشركة المنفذة لكوبري طنامل بسبب التقصير والتعاقد مع شركة أخرى.

وتفقد الوزيران الأعمال الإنشائية الجارية لكوبري بشلا بميت غمر والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 188 مليون جنيه بطول 540 متر ونسبة التنفيذ 90% وينتهي منتصف نوفمبر، والأعمال الإنشائية لكوبري طنامل بأجا وتبلغ تكلفته الإجمالية 189 مليون جنيه بطول 120 متر ونسبة التنفيذ 99%.