كوريا الشمالية: نأمل أن تتغلب العلاقات الخاصة بين كيم وترامب على جميع العقبات

أعرب مستشار وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كيم كيه جوان، عن أمله في أن تتغلب العلاقات الخاصة بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على جميع العقبات بين البلدين.

وقال المسؤول الكوري الشمالي - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس - إنه يأمل بأن يرى الولايات المتحدة تتصرف بحكمة حتى نهاية العام، في إشارة واضحة منه إلى الموعد النهائي الذي حددته (بيونج يانج) لتوصل (واشنطن) إلى اقتراح جديد حول مفاوضات نزع السلاح النووي بين البلدين.

وأضاف كيم كيه جوان، وفقا لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية: "عندما قابلت رئيس لجنة شئون الدولة (كيم جونج -أون)، وأبلغته قبل بضعة أيام بالمشاكل المتعلقة بشؤون البلاد الخارجية، بما في ذلك قضية العلاقات مع الولايات المتحدة، أخبرني أن علاقته مع الرئيس ترامب خاصة".

وتابع: "آمل بإخلاص في أن يتم توفير قوة حافزة للتغلب على جميع العقبات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ودفع العلاقات الثنائية في الاتجاه الأفضل على أساس العلاقات الوثيقة بين البلدين".

وأكد أنه لا تزال هناك إمكانية للمُضي قدما للتغلب على العقبات، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتمد على تصرفات الولايات المتحدة، منتقدا بعض المسؤولين الأمريكيين لعدائهم لبلاده وانشغالهم بما وصفه عقلية الحرب الباردة؛ على الرغم من نية الرئيس الأمريكي وطريقة حكمه السياسي.