بوريس جونسون يقترح إجراء انتخابات جديدة للبرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل

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اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء انتخابات جديدة لمجلس العموم البريطاني في 12 ديسمبر القادم، وذلك بحسب تصريحاته مساء اليوم الخميس لقناة (بي بي سي).