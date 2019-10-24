بوريس جونسون يقترح إجراء انتخابات جديدة للبرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للصين

المشاركون في قمة روسيا- إفريقيا يتفقون على معاقبة مقدمي الدعم للأشخاص والكيانات الإرهابية

الإعلان عن الاتفاق على إنشاء آلية شراكة الحوار في بيان قمة روسيا - إفريقيا