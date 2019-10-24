 بوريس جونسون يقترح إجراء انتخابات جديدة للبرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل - بوابة الشروق
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بوريس جونسون يقترح إجراء انتخابات جديدة للبرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 6:18 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 6:18 م

اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء انتخابات جديدة لمجلس العموم البريطاني في 12 ديسمبر القادم، وذلك بحسب تصريحاته مساء اليوم الخميس لقناة (بي بي سي).

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