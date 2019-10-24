تعرف على موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون والقنوات الناقلة

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يستضيف ستاد السلام، اليوم الخميس، مواجهة نادي الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في حضور 5 آلاف مشجع.

ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس على قناة «أون سبورت» الفضائية.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إعادة المباراة بين الفريقين، وذلك لرفض الفريق السنغالي تغيير موعد وملعب المباراة لتقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الزمالك زيه الأبيض الرسمي، بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق.