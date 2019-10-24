الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يغادر المستشفى بعد كسر في الحوض

غادر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المستشفى يوم الخميس بعد أن دخله بسبب كسر بسيط في الحوض، حسبما أفاد مركز كارتر، بعد ثاني حادث هذا الشهر يتعرض له أكبر رؤساء الولايات المتحدة الأحياء سنا.

وقال المركز في بيان إن كارتر (95 عاما) سقط في منزله بمنطقة بلينز بولاية جورجيا مساء يوم الاثنين ويتطلع للعودة لهناك لمواصلة التعافي.

وكان كارتر قد سقط في منزله في وقت سابق هذا الشهر وأصيب في وجهه.

وكارتر معروف بأنشطته الإنسانية والتي شملت المساعي لإنهاء ما وصفه ”بالفصل العنصري“ بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكان الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة وخدم من 1977 إلى 1981.