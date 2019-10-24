منح جائزة «سخاروف» لحرية الفكر لناشط سياسي مسجون

البرلمان الأوروبي يمنح 50 ألف يورو لصيني حاول "تقسيم الشعب"

تسليط الضوء على معاناة أقلية الإيغور المسلمة في الصين

منح البرلمان الأوروبي اليوم جائزة «سخاروف» لحرية الفكر البالغ قيمتها 50 ألف يورو، أي ما يعادل 55.6 ألف دولار، للناشط الإيغوري إلهام توهتي الذي يقضي الآن عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الصينية.

وتوهتي كان يعمل أستاذًا لعلم الاقتصاد في الصين، وتميز بكونه مدافع شرس عن حقوق أقلية الإيغور المسلمة؛ حيث خاض معارك عديدة ضد الحكومة الصينية من أجل السماح لهم بالتمتع بقوانين الحكم الذاتي في الإقليم الذين يعيشون فيه، أي أن يحصلوا في الدولة على صلاحيات واسعة لإدارة شئونها شأنهم شأن السكان الآخرين بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في المجلس الشعبي المنتخب لديهم، قبل أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2014 بتهمة "محاولة تقسيم الشعب".

وقد حصد توهتي الجائزة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنح باسم الرئيس التشيكي الأسبق فاتسلاف هافيل طليعة الشهر الحالي.

وصرّحت ابنة إلهام لـشبكة دويتش فيليه الألمانية "أن الجائزة تسلط الضوء على المعاناة التي مرت بها طائفة الإيغور"، كما اعتبرت منح الجائزة لأبيها بمثابة لفتة تعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي المؤيد لهم، وأردفت أنها كانت تعلم أن أبيها سيواجه السجن في يوم من الأيام ولكنه قرر "خوض المعركة".

ويجدر بالذكر أن قائمة المرشحين للجائزة هذا العام تضمنت الناشطة البرازيلية التي تم اغتيالها ،مارييل فرانكو، وابتي كانت من رموز مناهضة العنصرية والفقر في البرازيل، بالإضافة لكونها عضو مجلس في مدينة ريو دي جانيرو، والناشطة البرازيلية المعارضة لإزالة الغابات، كلوديليس سيلفا دوس سانتوس، وزعيم السكان الأصليين في البرازيل المدافع عن البيئة، راوني ميتوكتيري، بالإضافة إلى مجموعة من 5 طلاب كينيين قاموا بتطوير تطبيق يسمى "آي كت" لمساعدة الفتيات اللائي خضعن لعمليات ختان.



