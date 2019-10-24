 كوربين يرفض اقتراح جونسون بإجراء انتخابات برلمانية بريطانية في ديسمبر المقبل - بوابة الشروق
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كوربين يرفض اقتراح جونسون بإجراء انتخابات برلمانية بريطانية في ديسمبر المقبل

لندن - (د ب ا)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 9:11 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 9:11 م


رفض جيريمى كوربين ، زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا، اليوم الخميس اقتراح رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في 12 ديسمبر القادم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

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