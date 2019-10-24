كوربين يرفض اقتراح جونسون بإجراء انتخابات برلمانية بريطانية في ديسمبر المقبل



رفض جيريمى كوربين ، زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا، اليوم الخميس اقتراح رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في 12 ديسمبر القادم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.



