رئيس الوزراء العراقي يعلن إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن القيام بعدة خطوات، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها البلاد، على خلفية التظاهرات التي خرجت مطالبة بالقضاء على الفساد.

وقال "عبد المهدي"، خلال كلمة، ألقاها مساء الخميس، إنه من المقرر أن يتم إجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل، معقبًا أن هذا التعديل سيتم بعيدًا عن مفهوم المحاصصة وسيركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء، فضلًا عن الحضور المتزايد للمرأة والشباب في تولي الحقائق الوزارية.

وتابع أن الحكومة قد دعمت تشكيل مجلس القضاء الأعلى، للمحكمة المركزية لمحاكمة المفسدين، معقبًا: "وهو ما وفر أداة مهمة لم تكن بيدنا سابقًا للإسراع بمحاكمة المفسدين علنا وأمام الرأي العام، ومهما كانت مواقعهم".