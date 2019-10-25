رئيس الوزراء العراقي: حفظ سيادة البلاد يتأتى من مراعاة حقوق وحريات الشعب

-نسعى لإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقي



قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن حفظ سيادة البلاد يتأتي من مراعاة حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته.

وشدد "عبد المهدي"، خلال كلمة، ألقاها مساء الخميس، على ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش، معقبًا: "وهو ما يتطلب بحثًا معمقًا وجديًا لإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية لأي طرف أو دولة، أو تحت أي مسمى".

ولفت إلى السعي لتنفيذ هذا الأمر وفقًا للقانون العراقي والقوانين الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بدورها في سبيل إنهاء تواجد القوات الأجنبية.