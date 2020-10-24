 أرنولد شوارزنيجر يؤكد أنه بصحة جيدة بعد خضوعه لجراحة في القلب - بوابة الشروق
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أرنولد شوارزنيجر يؤكد أنه بصحة جيدة بعد خضوعه لجراحة في القلب

أرنولد شوارزنيجر
أرنولد شوارزنيجر
د ب أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 6:14 ص | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 6:14 ص

 قال أرنولد شوارزنيجر نجم أفلام الحركة السابق والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة، إنه يشعر "بصحة جيدة للغاية" بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب للمرة الثانية خلال عامين.

وكتب على موقع تويتر: "بفضل الفريق في كليفلاند كلينك، لدي صمام أبهري جديد ليعمل مع الصمام الرئوي الجديد الذي حصلت عليه خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضعت لها".

وتابع "أشعر بصحة جيدة للغاية وأنا أمشي بالفعل في شوارع كليفلاند واستمتع بتماثيلكم الرائعة. شكرا لكل طبيب وممرضة في فريقي!".

ونشر النجم النمساوي المولد (73 عاما) والذي يعاني من عيب خلقي منذ الولادة في القلب صورا لنفسه مبتسما في سريره بالمستشفى ويقف أمام عدة معالم في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

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