شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بشكل تام، مناشدًا المواطنين: «أرجوكم الالتزام بالإجراءات الوقائية».

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن المحافظة استعدت بشكل قوي الفترة الماضية؛ استعدادًا لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى استنفار كل المؤسسات والمقومات لدى المحافظة والأجهزة التنفيذية.

ولفت إلى اتخاذ عمليات التعقيم والتطهير بكل المقار الانتخابية، مضيفًا أن المحافظة بها أربع لجان عامة، بعدد 497 مركزًا انتخابيًا، وأكثر من مليوني ناخب.

وأكد محافظ أسيوط أن الإجراءات الأمنية والخدمات موجودة داخل وأمام اللجان، متابعًا: «على المواطنين التعبير عن إرادتهم لأن الانتخابات تعكس المظهر الحضاري لمصر ويجب أن يكون هناك قدر من المسؤولية».

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح اليوم السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.