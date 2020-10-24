إصابة 23 شخصا بكورونا في نزل للاجئين في غرب ألمانيا

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أصِيْبَ 23 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد في نٌزُل للاجئين في مدينة ترير غربي ألمانيا، وذلك حسبما أعلنت إدارة الإشراف والخدمة في ولاية راينلاند بفالتس اليوم السبت.

وأعلنت الإدارة أنه من أجل منع المزيد من انتشار الفيروس، فإن سلطات مدينة ترير ومكتب الصحة المحلي قد أمرا بإقامة حجر لكل المؤسسة.

وأوضحت الإدارة أن 387 امرأة ورجلا يعيشون في هذا النُزُل في الوقت الراهن، وأضافت أن سبب التفشي يرجع إلى الارتفاع القوي في حالات الإصابة.

ونوهت الإدارة إلى الحالة الصحية الجيدة في الوقت الراهن للأشخاص الذين جاءت نتائج فحصهم إيجابية حتى الآن.