بدأ تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، في 14 محافظة، صباح اليوم السبت وحتى غد الأحد، وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 9 مساءً، يتخللها ساعة راحة من 3 إلى 4 عصرًا.

وترصد "الشروق"، في التقرير التالي، أهم أحداث ومشاهد العملية الانتخابية على مستوى جمهورية مصر العربية من فترة الظهيرة وحتى الآن.

• الوزراء يحثون المواطنين على المشاركة

أدلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بصوته في لجنة مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة، مناشدا أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

كما أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في لجنة مدرسة الأورمان بالعجوزة، مطالبا المواطنين بالمشاركة واختيار مرشحهم الذي يمثلهم في دائرتهم، مشددا على أهمية ذلك في استكمال ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية بكل المجالات.

وأدلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بصوتها في مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية للغات في مدينة الشيخ زايد، قائلة إن المشاركة واجب وطني على كل المصريين، وإحدى صور التعبير عن قوة الانتماء حفاظا على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية ما ساعد على العبور بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

وأدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل مجلس الشيوخ، بصوته في لجنة المتحف الزراعي بالدقي.

• توكتوك وسيارات لنقل الناخبين

وتواجد عدد من أنصار المرشحين بمحيط لجان إمبابة بالجيزة؛ لمساعدة الناخبين على الوصول إلى اللجان الخاصة بهم؛ حيث وفر بعض المرشحين عربات نقل و"توكتوك"؛ لنقل الناخبين من وإلى منازلهم للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت لجان السيدات في محافظة مطروح، عملية نقل للناخبين بسيارات تابعة للمرشحين، من المناطق الصحراوية إلى اللجان الانتخابية.

وفي بني سويف، تم استخدام "التكاتك" والسيارات؛ لنقل الناخبين من منازلهم إلى المقار الانتخابية.

• "نصبة شاي" أمام اللجان

واستغل صاحب مقهى قريب من إحدى لجان الاقتراع في مدينة كرداسة، تواجد الناخبين، وأقام "نصبة شاي" أمام اللجنة؛ مستغلاً الحدث لتحقيق مكاسب، قائلا: "هناك إقبال من الناخبين على شراء الشاي والينسون، لا سيما أني أبيع الكوب الواحد بـ3 جنيهات، والقهوة بـ5 جنيهات، والشرطة لم تمنعني من التواجد، خاصة أني أقدم خدمة للناخبين وبأسعار بسيطة".

وفي نفس السياق، حرص عدد من الناخبين بجوار مدرسة الثانوية الصناعية بالصف على إقامة "نصبة شاي"؛ لتقديم المشروبات الساخنة، وكان بداخلها أيضًا عدد من الشباب التابعين للمرشحين لمساعدة الناخبين على تحديد موقع لجانهم للتسهيل عليهم.

• لفتة إنسانية

وفي لفتة إنسانية منها، ساعدت قوات التأمين المتواجدة أمام لجنة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، أحد المسنين للإدلاء بصوته، وسط دعواته للمواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات.

• مرشح يوزع كوبونات على الناخبين

ورصدت "الشروق"، توزيع أحد المرشحين لكوبونات لأحد المحال التجارية الكبرى، وتوجيه الناخبين من خلال بطاقة استرشادية بها علامة مائية في لجان الجمرك والبكاتوشي ومحمد حلمي مراد والسيدة نفيسة بالإسكندرية.

• محافظ يرافق مريضا إلى المستشفى

استوقف مواطن يشتكي من آلام بالأذن، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا -خلال متابعته سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان- واشتكى من عدم تواجد دكتور أنف وأذن وحنجرة بوحدته الصحية.

وقطع المحافظ جولته واصطحب المواطن إلى مستشفى قنا العام، مكلفا وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى قنا العام بتوقيع الكشف عليه من قِبل الدكتور المختص، وعمل كل الفحوصات اللازمة له.

• مكبرات صوت بالشوارع للحث على المشاركة

انتشرت مكبرات الصوت في محيط لجان مركزي الصف وأطفيح، وقامت بنشر الأغاني الوطنية؛ لحث وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

• الإقبال على اللجان

وشهدت لجان محافظة قنا، إقبالا كثيفا من الناخبين في ساعات الظهيرة، خاصة في القرى؛ لوجود حالة حشد من قبل السيارات التابعة للمرشحين؛ لحث الناخبين على التوجه إلى اللجان والمشاركة في العملية الانتخابية، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في القرى والنجوع.

وشهدت لجان البحر الأحمر، هدوءا نسبيا من جانب الناخبين، في بداية عملية الاقتراع، بينما شهدت لجان المنيا إقبالا متوسطا.

وتصدرت النساء للمشهد الانتخابي في لجان قرى محافظتي البحيرة والفيوم، من بداية اليوم؛ حيث حرصت السيدات بالقرى على الذهاب للإدلاء بأصواتهن.

• إقبال كبير للناخبين في الريف

ورصدت، اليوم، بعثة غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها لمتابعة عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، إقبالًا كبيرًا في المناطق الريفية، ومناطق ذات طبيعة خاصة بمحافظة الجيزة، مثل دائرة أبو النمرس، وخاصة من الرجال، على إثر حشد من أنصار المرشحين للمشاركة.