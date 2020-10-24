تعرض سينما الهناجر "بساحة الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء بعد غد ـ الاثنين ـ الفيلم الروائي العماني الطويل" زيانا" للمخرج خالد الزدجالي، وذلك ضمن نشاط نادي سينما دول البحر المتوسط.

الفيلم انتاج عماني هندي مشترك، شارك في كتابة السيناريو خالد الزدجالي، وفيصل الزدجالي وفاطمة السالمية، قام بادوار البطولة نورة الفارسي، وعلي العمري، والسيد غوباكومار.

تدور احداث الفيلم حول "زيانا" الفتاة العمانية الشابة التي تتعرض لمحاولة تحرش، مما يتسبب لها في ازمة نفسية عميقة، ومع التزام الصمت من قبل اسرتها حيال هذه الواقعة، تنتقل للاقامة في الهند وتتوالى الأحداث.

يعد فيلم هو سادس عمل روائي طويل في تاريخ السينما بسلطنة عمان، وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية ومنها مهرجان مهرجان السينما والتليفزيون في لبنان، ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، كما عرضه مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي في دورته الاخيرة.