المجلس الانتقالي الجنوبي: توافق على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

أعلن قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، اليوم السبت، التوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، بناء على اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وقال منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، في حسابه على تويتر إنه" تم التوافق على التشكيل الحكومي الجديد، برعاية السعودية، بناء على اتفاق الرياض".

وأضاف صالح أن "نصيب المحافظات الجنوبية 12 وزارة في الحكومة المقبلة( نصف إجمالي الحقائب)".

وأشار صالح إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي نصيبه ست حقائب وزارية.

ولم يتطرق صالح إلى تفاصيل أخرى، أو موعد إعلان الحكومة الجديدة.

وتعقد مشاورات منذ أشهر في العاصمة السعودية الرياض بهدف الخروج بصيغة توافقية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي قبل نحو عام.