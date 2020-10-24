طمأن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين على سير العملية الانتخابية، في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالداخل، بجميع محافظات المرحلة الأولى.

وقال شعراوي، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، إنه حتى الآن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشكلات داخل اللجان، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وجدد حرص الدولة على ضمان سلامة جميع أطراف العملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود بوابات تعقيم في جميع اللجان، وتوزيع كمامات على الناخبين.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح اليوم السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.