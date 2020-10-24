لجان العمرانية تغلق أبوابها عقب انتهاء اليوم الأول للتصويت بانتخابات النواب

أغلقت اللجان الانتخابية، أبوابها في ختام اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية بمناطق العمرانية والطالبية، وذلك بعدما شهد اليوم الأول إقبال متوسط في صفوف الناخبين والذين حضروا صباح اليوم إلى مقر لجانهم الانتخابية بحى العمرانية الذى يضم 47 لجنة فرعية داخل 15 مركزا انتخابيا.

وحرصت القيادات الأمنية المتواجدة في محيط اللجان على التأكد من سلامة وسائل الإضاءة والإنارة داخل مقرات اللجان مع حلول الظلام، مع التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات، والفصل الدائم بين أنصار المرشحين منعاً لإثارة أية مشكلات، في ظل الأجواء الساخنة من التنافس بين وجوه برلمانية معروفة أبرزهم النائبين محمد فؤاد ومحمد علي عبدالحميد، ضد آخرين من القيادات الحزبية المعروفة على المقاعد الفردية، بإجمالي 36 مرشحاً في دائرة العمرانية.

وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة.