محافظ البحيرة يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بدمنهور

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث أجرى ظهر اليوم بجولة ميدانية بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد آمنة لجان مركز أعداد القادة، وتابع مسيرة حاشدة نظمتها جامعة دمنهور، برئاسة دكتور عبيد صالح رئيس الجامعة بميدان جلال قريطم، مؤكدًا دور الجامعة الوطني في التوعية بأهمية المشاركة في العرس الانتخابي كواجب وطني.

وتابع سير عمل اللجان الانتخابية بمدارس (عمر كامل الوكيل الثانوية بنات - دمنهور الثانوية العسكرية - محمد خميس المتميزة الرسمية لغات - السيدة زينب الابتدائية ومعاذ بن جبل الثانوية بنات).

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والإقبال المتزاید لمواطنين لإتمام الاستحقاق الدستوري، مع حرصهم على الالتزام بارتداء الكمامات والحضور بالرقم القومي.

وأوضح تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية، وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الاقتراع، مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحة الناخبين ومقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم أماكن الدخول والخروج؛ للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم بها.