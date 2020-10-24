توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بأسوان

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، إقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وقد لفت أهالي قرية العطولاني التابعة للدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو، الأنظار؛ لتوافدهم الشديد للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة العطواني باليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2020، التي يتنافس فيها 24 مرشحا على مقعد فردي.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل مارثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في أسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت أن إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.