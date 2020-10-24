 تايلاند تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3731 حالة - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3731 حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:18 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:18 م

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكر المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 - في بيان نقلته صحيفة بانكوك بوست التايلاندية - أن الحالات الجديدة لمواطنين تايلاندين عائدين من النمسا وهونج كونج وتم اكتشافهم جميعا في الحجر الصحي بعد عودتهم البلاد.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و731 حالة، توفي منهم 59 شخصا، فيما تعافت 3529 حالة، بينما ما يزال هناك 143 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.


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