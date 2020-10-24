تايلاند تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3731 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكر المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 - في بيان نقلته صحيفة بانكوك بوست التايلاندية - أن الحالات الجديدة لمواطنين تايلاندين عائدين من النمسا وهونج كونج وتم اكتشافهم جميعا في الحجر الصحي بعد عودتهم البلاد.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و731 حالة، توفي منهم 59 شخصا، فيما تعافت 3529 حالة، بينما ما يزال هناك 143 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.