رئيس غينيا كوناكري يفوز بفترة ولاية ثالثة

فاز رئيس غينيا كوناكري، ألفا كوندي، بأغلبية مريحة خلال عمليات تصويت خيمت عليها أجواء الاحتجاج ليضمن البقاء في سدة الحكم لفترة ولاية ثالثة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، إنه بهذا الفوز فإن الرئيس كوندي سيقود أكبر دولة مصدرة للبوكسيت في العالم

لمدة ست سنوات أخرى، بعد فوزه على رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو.

وحصل كوندي على نسبة 59.49% من مجموع الأصوات، بينما حصد منافسه الرئيسي ما نسبته 33.6% من مجموع الأصوات، وذلك حسبما أعلن رئيس مفوضية الانتخابات، كابينت سيسيه، في كلمة ألقاها اليوم السبت في كوناكري.

وأوضح رئيس المفوضية أن إقبال الناخبين على التصويت بلغ 78٪.

وأشارت بلومبرج إلى أن الرئيس كوندي، الذي هزم ديالو مرتين من قبل، شدد من قبضته على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بعد أن وضع دستورًا جديدًا مهد الطريق أمامه للترشح لولاية ثالثة في المنصب.

وقتل 15 شخصًا على الأقل في مظاهرات احتجاجية على إجراء الانتخابات منذ 18 أكتوبر الجاري، وهو اليوم الذي أجريت فيه الانتخابات.

وسادت حالة من التوتر في غينيا، اليوم السبت، فيما وصفت المعارضة نتائج الانتخابات بأنها مزورة مشيرة إلى أنها ستطعن على النتائج.

ونشرت الحكومة أمس الجمعة قوات لاستعادة النظام في المناطق التي شهدت أعمال عنف ما بعد الانتخابات على أمل الحيلولة دون المزيد من الاضطرابات.

واتهم الكثيرون كوندي بانتهاك حقوق الإنسان خلال العقد الذي قضاه في السلطة فيما تثير محاولة حصوله على ولاية ثالثة المخاوف من أنه ليس لديه نية للتخلي عن السلطة.