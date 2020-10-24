الجيش اليمني يصد هجمات مكثفة للحوثيين في الجوف

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صدت قوات الجيش اليمني اليوم السبت هجمات مكثفة شنها مسلحو جماعة الحوثي، في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وأفاد العقيد ربيع القرشي المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن مسلحي الحوثي شنوا هجمات مكثفة على مواقع الجيش في جبهتي عدوان والجدافر بمحافظة الجوف.

وأضاف أن"قوات الجيش نجحت في إفشال الهجمات الحوثية المكثفة، بعد مواجهات بين الطرفين ".

وأوضح أن" المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين".

وتدور مواجهات متكررة في محافظة الجوف بين القوات الحكومية والحوثيين، تخلف في العادة قتلى وجرحى من الطرفين.

وتشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين بجبهات عدة منذ ست سنوات ، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وأدت إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص.