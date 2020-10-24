رئيس الوفد يدلي بصوته فى انتخابات النواب بالدقي

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أدلى منذ قليل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة المتحف الزراعي بالدقي.

وتشهد دائرة الجيزة والدقى والعجوزة، إحدى أبرز دوائر المشاهير فى انتخابات مجلس النواب، صراعا شرسا بين 18 مرشحا يتنافسون للفوز بمقعدين فقط، بعد ضم مدينة الجيزة وضواحيها التى كانت دائرة منفصلة يمثلها نائبين إلى دائرة الدقى والعجوزة.

وينافس حزب مستقبل وطن نفسه فى هذه الدائرة، حيث أعلن نائب رئيس الحزب ورجل الأعمال محمد أبو العينين ترشحه مستقلا لمقعد الدائرة، بينما دفع الحزب باثنين من المرشحين للمنافسة على المقعد.

ويدخل المنافسة النائب عبدالرحيم علي، كما ينافس بتلك الدائرة أحمد مرتضى منصور، أصغر المرشحين سنا.