تحصين 205 آلاف رأس ماشية ضد القلاعية والوادي المتصدع في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن الحملات تمكنت من تحصين 205 ألف رأس ماشية، وترقيم 292 ألف رأس ماشية.

وأشار إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 35250 طائراً من الأمراض الوبائية، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلى تطهير 21 سوقا، و22 رياشة، ومعاينة 15مزرعة، وسحب 90 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 18 تصريحاً نقل طيور، بإجمالي 20145طائراً، موجهاً الشكر لوكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.