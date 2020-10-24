 النمسا تعلن تسجيل رقم قياسي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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النمسا تعلن تسجيل رقم قياسي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

جنيف - د ب أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 6:22 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 6:22 م

أعلنت النمسا، تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، قبل يوم من دخول قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ.

وقالت وزارتا الداخلية والصحة إنه على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية، جرى تسجيل 3614 إصابة جديدة بارتفاع من 2571 قبل اليوم السابق عليه.

وشهدت البلاد تسجيل 1ر172 حالة لكل مئة ألف من السكان على مدار الأيام السبعة الماضية. ومن بين المناطق الأكثر تضررا سالزبورج وتيرول وفورارلبرج.

واعتبارا من غد الأحد، سوف تدخل قيود أكثر صرامة لتضع قيودا على عدد الأشخاص الذين يسمح لهم التجمع في مكان خاص حيث سيتم السماح لستة أشخاص بالتجمع في الأماكن الداخلية و12 شخصا في الأماكن المكشوفة.

وسيصبح ارتداء الكمامة إلزاميا في عدد أكبر من المناطق العامة.

وفي الفعاليات الكبرى ، قد يتم السماح بتجمع ألف شخص في الأماكن المغطاة و 1500 في الأماكن المكشوفة .


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