افتتاح المعرض الفني لإبداعات طلاب جامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، المعرض الفني لإبداعات طلاب جامعة جنوب الوادي من كليات (التربية النوعية – التربية – الهندسة – الزراعة – الآثار)، والذي يقام بكلية التربية النوعية في الفترة من 24 – 29 أكتوبر الجاري.

وأبدى الغرباوي إعجابه بأعمال الطلاب الفنية، وما قدموه في المعرض من منتجات فنية وإبداعية تدل على تميزهم وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة، وإبراز إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد كمال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا المعرض ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويضم أعمال فنية وإبداعية لطلاب الكليات المشاركة.

بدوره، أوضح الدكتور محمد سعيد القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية أن كلية التربية النوعية تشارك في المعرض بأعمال فنية في الرسم والتصوير والخزف وأشغال الخشب والطباعة والنسيج.

وأضاف سعيد أن كلية التربية تشارك بمنتجات الطلاب من الفرق الأربعة منها مفارش وكورشيه وحقائب متنوعة وملابس وتابلوهات وتحف، وتشارك كلية الآثار بأعمال قسم ترميم الآثار تمثل عرض متحفى للقطع والمنتجات كل جزء يمثل حقبة تاريخية مختلفة.

وتابع أن كلية الزراعة تشارك بأعمال طلابها منها مفرمة مخلفات محلية الصنع ومجموعة أسمدة حيوية وبعض منتجات الصناعات الغذائية، كما تشارك كلية الهندسة بأعمال الطلاب منها بوابة تعقيم إلكترونية ونموذج جهاز فصل مياه الصرف ونموذج خزان مياه من الخراسانات المسلحة.