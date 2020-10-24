الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم السبت، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجاء في البيان أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.

ووقّع طرفا النزاع الليبي أمس الجمعة على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك: "تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف بإنجاز تاريخي، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".