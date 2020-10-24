 الجيش الهندي يعلن إسقاط طائرة مسيرة باكستانية في جامو وكشمير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الهندي يعلن إسقاط طائرة مسيرة باكستانية في جامو وكشمير

وكالات:
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 3:41 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 3:41 م

قالت القوات المسلحة الهندية إن جنودها أسقطوا طائرة مسيرة تابعة للجيش الباكستاني من صنع صيني حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت.

وأوضحت أن العملية جرت عندما كانت الطائرة تحلق فوق المواقع العسكرية الهندية على الحدود في ما يسمى بخط السيطرة في كيران بجامو وكشمير، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واتهمت الهند باكستان مرارا بالعمل على اختراق الحدود عبر إرسالها من وصفتهم بالإرهابيين لتنفيذ مخططات "شائنة"، على حد تعبير قائد القوات المسلحة الهندية مانوج موكود نارافان، في الأراضي الهندية.

وجرت العادة منذ سنوات طويلة أن يتبادل البلدان الجاران الاتهامات بالاختراقات والاعتداءات على طول الحدود.

وتقول الهند إنها وضعت قواتها على الحدود مع باكستان في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي اختراق أمني لأراضيها خلال هذه الفترة الوجيزة السابقة لتساقط الثلوج والتي يصعب بعدها لسوء الأحوال الجوية التسلل عبر ترابها.


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