بابا الفاتيكان مجددا بدون كمامة خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني

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ظهر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول مجددا بدون كمامة اليوم السبت خلال لقائه مع رئيس الوزراء الزائر بيدرو سانشيز.

وقال سانشيز في تغريدة بعد الاجتماع: "شكرا على استضافتي في الفاتيكان (أيها الحبر الأعظم)"، مرفقا التغريدة بصورة له وزوجته مع البابا وكلهم بدون كمامات.

ولم تتم رؤية كمامات في مقطع مصور للقاء نشره الفاتيكان حيث ظهر فيه فرنسيس يلقي كلمة على حضور جالسين على مقاعد متباعدة.

وكان رئيس الوزراء وزوجته يرتديان كمامات عندما وصلا إلى القصر الرسولي بالفاتيكان ولكن لم يرتديا كمامات خلال مغادرة المبنى.

ويصاب المراقبون بالحيرة من عادة فرنسيس بعدم ارتداء كمامة رغم جائحة فيروس كورونا المستجد التي انتشرت أيضا داخل الفاتيكان.

يشار إلى أن بابا الفاتيكان يبلغ 83 عاما وكان قد أزال جزءا من رئته جراء الإصابة بمرض وهو في العشرينيات من عمره وبالتالي قد يكون وضعه خطيرا جدا حال اصيب بالفيروس.

وقال سانشيز إنه وفرنسيس الأول اتفقا على الحاجة إلى التصدي إلى جائحة فيروس كورونا من خلال نهج متعدد الاطرف وبهدف بناء "عالم أكثر عدلا تتوفر فيه رعاية أكثر".