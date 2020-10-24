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الجزائر تسجل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:34 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:34 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفًا و880 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل عشر وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1907.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1442847 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 38 ألفًا و932.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 42 مليون إصابة.


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