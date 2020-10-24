 الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي بعد إصابة موظفين بالرئاسة بكورونا - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي بعد إصابة موظفين بالرئاسة بكورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
نور رشوان
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 3:09 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 3:09 م

دخل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى الحجر الصحي لمدة خمسة أيام.

وحسبما ذكرته عدد من الصحف الجزائرية، جاء هذا الإجراء بعد إصابة عدد كبير من موظفي مؤسسة الرئاسة بالجزائر بفيروس كورونا.


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