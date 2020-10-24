 التعاون الإسلامي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه جنوب السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه جنوب السعودية

أ ش أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:20 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:20 م

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين،إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة)، باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، دعم منظمة التعاون الإسلامي، وتضامنه مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.


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