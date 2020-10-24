اعتقال قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي في أربيل شمالي العراق

اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة أربيل شمال البلاد.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- "أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، ومن خلال تنسيق العمل الاستخباري، ألقت قوة من وكالة الاستخبارات، المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قوات الأسايش في أربيل، القبض على أحد الإرهابيين البارزين (آمر مفرزة ولاية شمال بغداد) في تنظيم داعش الإرهابي والمكني بـ(أبو نايف)".

وأضافت الوكالة أن المعتقل "مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية وشغل عدة مناصب بها (أمني - آمر مفرزة - مسؤول مشاجب) بما يسمى ولاية شمال بغداد".

وأشارت إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية مع المعتقل اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة شمال بغداد.