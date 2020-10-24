انفجار على متن ناقلة نفط تحمل العلم الروسي في بحر آزوف جنوب غربي البلاد

أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط تحمل العلم الروسي في بحر آزوف جنوب غربي روسيا.

ونقلت القناة عن مصدر - لم تكشف عن هويته - القول إن ناقلة (الجنرال آزي أصلانوف)، التي ترفع العلم الروسي تعرضت لانفجار في بحر آزوف غربي البلاد، لم تعرف طبيعته بعد.

وأضاف أن "الناقلة كانت فارغة من الحمولة عند وقوع الانفجار"، مرجحا أن يكون سببه "أبخرة الوقود" في صابورة الناقلة، (وهو ما يوضع في بطن السفينة من الثقل لئلا تميل على أحد جوانبها)، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد تهديدات أولية بغرق الناقلة.

من جهتها، أوضحت الخدمة الصحفية في الأسطول البحري الروسي، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص من أفراد طاقم الناقلة، فيما لا يزال مصير 3 آخرين مجهولا، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال جارية.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها أرسلت ثلاث سفن إنقاذ إلى منطقة الحادث في بحر آزوف.