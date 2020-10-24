تسلمت الفنانة دينا فؤاد، أمس الجمعة، تكريم خاص من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن دورها فى مسلسلي "الاختيار"و"الأخ الكبير"، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإعلام.

كما حضر الحفل عدد من الفنانين والإعلاميين من بينهم ، الفنانة القديرة سميرة أحمد، محمد سعد، ماجد المصري، والمطرب حكيم.

وأعربت دينا فؤاد في تصريحات صحفية عن سعادتها بهذا التكريم والذي يمثل لها قيمة كبيرة، موضحة انها عملت فى بداية حياتها كمقدمة برامج ومارست مهنة الاعلام عن قرب، وتكريمها وسط طلبة إعلام بصفة خاصة يعكس لها روح الطموح والتحدى، مؤكدة على ضرورة تواصل الأجيال.

من جهة أخرى، تواصل دينا تصوير دورها في مسلسل "جمال الحريم" المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، حيث تظهر بشخصية جديدة ومختلفة، ويشاركها البطولة نور، وخالد سليم، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، ومن المقرر عرضه على الشاشات فى الموسم الشتوى المقبل.